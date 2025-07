Operaio cade da ponteggio e muore a Modugno: cantiere sotto sequestro

Tragedia sul lavoro in un cantiere edile di Modugno, alle porte di Bari. Un operaio di 54 anni è morto dopo essere precipitato da un ponteggio, facendo un volo di circa cinque metri. L’uomo è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari, dove è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

In corso accertamenti

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale dello Spesal della Asl di Bari, il Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, che ha disposto il sequestro dell’intero cantiere. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità o violazioni delle norme di sicurezza. La morte del 54enne si aggiunge al drammatico elenco degli incidenti sul lavoro che continuano a colpire il settore edile in Italia.