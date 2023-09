Allattamento, madri stimolate da circuito nervoso: lo studio sui topi

Il meccanismo

Non appena il pianto inizia, i suoni viaggiano all'interno dell'area chiamata talamo, poi vengono inviati in un'altra area del cervello chiamata ipotalamo, dove raggiungono i neuroni specializzati nella produzione di ossitocina. Una volta attivato il circuito, che entra in azione solo nelle donne che hanno figli, la produzione dell'ossitocina prosegue per circa cinque minuti, in modo che le madri continuino ad allattare i piccoli finché sono sazi. "Senza questa preparazione può verificarsi un ritardo di diversi minuti tra la suzione e il flusso del latte, il che potrebbe portare a un piccolo frustrato e a un genitore stressato" ha detto il co-autore dello studio Habon Issa.