Il farmaco, indicato con la sigla TDI-11861, funziona come inibitore dell'enzima adenilato ciclasi, essenziale per l’attività degli spermatozoi. In sostanza rende gli spermatozoi incapaci di raggiungere l'ovocita per fecondarlo. Gli esperimenti hanno confermato che nei topi non sono avvenute gravidanze né sono stati osservati effetti collaterali