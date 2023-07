Concorsi pubblici: tutti i bandi in scadenza a luglio 2023

6/18 ©Ansa

13 LUGLIO - 59 posti per l’Università di Torino: 17 unità di personale, categoria C, posizione economica C1, Area amministrativa per i servizi di supporto alle procedure amministrative; 14 unità di personale, categoria C, posizione economica C1, Area amministrativa – per i servizi di supporto alle procedure amministrative e contabili; 23 unità di personale, categoria C, posizione economica C1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati -servizi per l’ICT (Information and communication technology) – Direzione sistemi informativi, portale, e-Learning