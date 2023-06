3/12 ©IPA/Fotogramma

In tutto sono 51 i posti complessivi in provincia di Bergamo per l’assunzione di operatore del mercato del lavoro, con inquadramento nel nuovo sistema di classificazione area degli istruttori. Per fare domanda c’è tempo fino al 28 giugno alle ore 12

