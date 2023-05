PA, sono gli stipendi la causa di fuga dei funzionari? Cosa sapere

Secondo quanto rilevato dall’Aran, l’Agenzia che tratta per il governo il rinnovo dei contratti degli statali, non sarebbero le buste paga la ragione per cui molti lavoratori rifiutano i posti di lavoro pubblici: le retribuzioni sarebbero infatti in linea con quelle del settore privato. A contare sarebbe invece la differente attrattività e il blocco dei concorsi, in stallo per anni e sbloccati soltanto di recente