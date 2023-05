Bando per 800 agenti Polizia locale a Roma, c'è tempo fino a 29 maggio

L'obiettivo è quello di assumere 1000 agenti, quindi ci sarà posto per altri 200 che verranno ripescati dalle graduatorie. SI può accedere a tutte le informazioni sul sito del Comune, la domanda può essere inoltrata solo per via telematica. L'inizio delle prove preselettive è previsto nella seconda metà di giugno

Nuovi concorsi per l'assegnazione di posti di lavoro al Comune di Roma. Sul sito del comune è possibile consultare i bandi per 800 agenti di Polizia Locale e 60 posti da funzionario economico finanziario. L'obiettivo è quello di assumere 1000 agenti, quindi ci sarà posto per altri 200 che verranno ripescati dalle graduatorie. Per partecipare c'è tempo fino alle 23:59 del 29 maggio.

Come fare

L'invio della domanda di partecipazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, autenticandosi con Spid/Cie/Cns/eIdas, compilando il format di candidatura sul Portale "inPA" . Per il concorso della Polizia Locale, l'inizio delle prove preselettive è previsto nella seconda metà di giugno e sarà preceduto dalla pubblicazione di una banca dati dei quesiti, almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova: i primi 6.400 candidati e i relativi ex-aequo saranno ammessi alla prova scritta.

Le prove

Sia la preselezione che la prova scritta saranno basate su 40 quiz a risposta multipla da svolgere nel tempo di 60 minuti. Ad esse seguiranno le prove fisiche, che consisteranno in: corsa di 800 metri piani da effettuarsi nel tempo massimo di 4 minuti per i candidati di sesso maschile e di 5 minuti per i candidati di sesso femminile; salto in alto di altezza pari a 100 centimetri per i candidati di sesso maschile e a 85 centimetri per i candidati di sesso femminile, da effettuarsi entro un massimo di tre tentativi; piegamenti sulle braccia continuativi (dieci per i candidati di sesso maschile e sette per i candidati di sesso femminile). Al termine delle prove fisiche si procederà con gli orali, che si svolgeranno in autunno presso la Scuola del Corpo di Polizia Locale.

Per il concorso da Funzionario Economico-Finanziario la preselezione si terrà nei mesi estivi prevedendo 40 quiz a risposta multipla da svolgere in 60 minuti. Anche in questo caso sarà reso disponibile un database dei quesiti almeno 15 giorni prima: i primi 480 candidati e i relativi ex-aequo saranno ammessi alla prova scritta con tre domande a risposta multipla da corredare con adeguato commento nel tempo di 4 ore. A seguire saranno calendarizzate le prove orali, con l'obiettivo di concludere la procedura concorsuale entro l'anno. Il piano come spiegato dall'assessore alle Politiche del Personale di Roma Capitale, Andrea Catarci, ha l'obiettivo di recuperare risorse interne all'amministrazione che negli anni sono calate a causa del mancato turn-over. Operazione che si affianca ad un piano di valorizzazione del personale già presente che prevede progressioni di carriera per 2019 unità e riconoscimenti economici.