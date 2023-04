Lavoro, stretta sulle assunzioni a chiamata diretta: svolta nella Pa

6/7 ©IPA/Fotogramma

Un’altra norma permette una sorta di “stabilizzazione” dei dirigenti che hanno contratti a termine. Per loro dovrebbe esserci una quota riservata, fino al 30%, per nuove posizioni dirigenziali che si apriranno all’interno delle amministrazioni. Per essere “stabilizzati” i dirigenti dovranno superare una prova orale che sarà soltanto a carattere “esperienziale”, ossia basata sul lavoro concretamente svolto nel ruolo occupato nella PA. Per accedere a questa possibilità, sarà necessario comunque avere già un contratto a tempo indeterminato con un’amministrazione