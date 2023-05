11/12 ©IPA/Fotogramma

Sulle prospettive di crescita, con relativi aumenti di stipendio, il report segnala che nei ministeri la retribuzione fissa iniziale è di 30.300 euro annui lordi, circa 1.600 euro netti al mese. Cifra più bassa, intorno ai 23.800 euro (circa 1.350 euro netti al mese) per la retribuzione nel comparto funzioni locali. Qui però non è stata conteggiata l'indennità pagata ai titolari di incarichi di elevata qualificazione. Questo perché viene corrisposta solo a una parte dei funzionari e, salvo casi particolari, non viene data ai neo-assunti





Voucher Inps per lavoro occasionale: in attesa delle istruzioni Inps, ecco come funzionano