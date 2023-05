Quanto pesano costo del lavoro e profitti aziendali sull’inflazione?

Alla base dell’aumento dei tassi da parte della Bce c’è l’inflazione ancora troppo alta nell’Eurozona: pesano le crescite dei salari e dei profitti delle aziende, rimasti ancora alti nel quarto trimestre del 2022 come effetto del precedente aumento delle materie prime. Un fenomeno che non si vede non solo in Europa ma anche negli Usa, dove la crescita degli stipendi non è equivalente ai ricavi delle imprese. Di questo si è parlato nella puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 4 maggio