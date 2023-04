4/11 ©Ansa

A fine marzo a sollevare il tema era stato Fabio Panetta, membro del Board Bce. “In alcuni settori i profitti stanno crescendo con forza e i prezzi al consumo stanno salendo rapidamente. Questo nonostante il fatto che i prezzi all’ingrosso siano in discesa da un po’ di tempo”, aveva detto. Anche la Bce, quindi, sembra ritenere che c’è spazio perché i profitti scendano e aiutino a non far salire troppo i prezzi. L’alternativa è che la Bce continui a tenere alti i tassi, con una doppia beffa: prezzi alti e tassi alti, situazione non ideale per consumatori e famiglie

Istat, Pil +0,5% nel primo trimestre 2023. Giorgetti: "L'ambizione responsabile paga"