Istat, Pil Italia +0,5% nel primo trimestre 2023

Economia

Def, governo va sotto alla Camera: cos’è successo

Ieri la coalizione che sostiene il governo Meloni è andata sotto in Parlamento per la prima volta. Al centrodestra sono mancati 6 voti alla Camera: è stata così respinta la risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio, i 3,4 miliardi per il 2023 a copertura del taglio del cuneo nel decreto da varare nel Cdm del primo maggio. Una riunione lampo del governo ha poi approvato di nuovo il Def e Camera e Senato completeranno l'esame al massimo entro sabato. Il tema è stato al centro dell’ultima puntata di Numeri, andata in onda su Sky TG24 il 27 aprile

Per risolvere questo “pasticcio”, quindi, ieri sera è stato convocato in fretta e furia un Consiglio dei ministri. Bisogna sottolineare che, fino al 2012, quello che è successo ieri alla Camera non sarebbe potuto succedere. Nel 2012, dopo la crisi dei debiti, viene infatti introdotto nella nostra Costituzione il pareggio di bilancio e l'articolo 81 viene cambiato. Nel paragrafo che viene aggiunto si parla di approvazione dello scostamento di bilancio con “maggioranza assoluta”, quella che ieri è mancata alla Camera