11/11 Sky TG24

INFLAZIONE AREA EURO – Come evidenzia l’Eurostat la situazione inflazionistica in Europa è molto diversificata: ci sono Paesi, come quelli baltici, dove è superiore al 20% e altri, come l’Italia, dove resta comunque piuttosto bassa, tra il 5 e il 7%. In una situazione tanto simile, il compito della BCE di trovare una comune politica economica risulta essere sempre più complesso

Inflazione, aumento non tanto per salari ma per alti profitti aziende