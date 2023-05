4/10 ©IPA/Fotogramma

Ma cosa sono i voucher o buoni lavoro? Si tratta di una forma di pagamento che i committenti, cioè i datori di lavoro, possono scegliere di utilizzare per ricompensare alcune prestazioni di lavoro accessorio. Si tratta, quindi, di prestazioni occasionali, svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro e in modo discontinuo e saltuario. I voucher non sono tassati, quindi la spesa è ridotta per l'azienda che li utilizza. Inoltre, l'unica copertura prevista è quella Inail per infortuni

Carta acquisti, c’è il decreto attuativo. Come funziona e a chi spetta