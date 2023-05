Carta acquisti, c’è il decreto attuativo. Come funziona

5/9 ©IPA/Fotogramma

Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente sia percettore di: c) Nuova assicurazione sociale per l’impiego - Naspi e Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori – Dis-Coll d) Indennità di mobilità e) Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito f) Cassa integrazione guadagni-CIG; g) qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato