2 giugno, tutti gli eventi in programma per la Festa della Repubblica

Oltre alle celebrazioni istituzionali, quest'anno sono aperti gratuitamente anche i musei. Per il ponte, da segnalare l'iniziativa "Appuntamento in giardino"

In occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno, a Roma sono previste cerimonie istituzionali e iniziative per celebrare il referendum del 1946 che sancì l'abolizione della monarchia in favore della Repubblica. Inoltre, i musei e i parchi archeologici statali sono aperti gratuitamente, così come proposto dal ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, per la prima volta nella storia repubblicana (COSA FARE IL 2 GIUGNO A ROMA, MILANO, TORINO, NAPOLI E IN CAMPANIA, VENETO, LOMBARDIA, PIEMONTE).

Le celebrazioni istituzionali Alle 9:15, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla presenza delle più alte cariche Istituzionali, rende omaggio all'Altare della Patria con la deposizione di una corona d'alloro con nastro tricolore. Poi si svolge il sorvolo delle Frecce Tricolori sui cieli di Roma. Poco dopo, in via di San Gregorio, si svolge la presentazione dei Reparti schierati per la rivista e la tradizionale Parata Militare. Nel pomeriggio apertura al pubblico dei Giardini del Quirinale, dalle ore 16:30 alle 18:30, riservata a categorie di persone con fragilità. L'individuazione degli ospiti è stata curata dalle associazioni a carattere nazionale rappresentative delle categorie. In concomitanza con l'apertura dei Giardini, per la prima volta si esibiscono al Quirinale il Coro Giovanile Italiano della Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali (Feniarco), la Banda Musicale Giovanile del Piemonte dell'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome (Anbima) e, come lo scorso anno, la Banda Interforze.

Appuntamento in giardino

Fuori dalle celebrazioni ufficiali, per chi durante il ponte del 2 giugno vuole concedersi un'attività all'aperto sabato 3 e domenica 4 giugno torna, l'iniziativa "Appuntamento in giardino". La manifestazione, giunta quest'anno alla sesta edizione, nasce in accordo con l'iniziativa 'Rendez-vous aux jardins' che si svolgerà in contemporanea in oltre 20 Paesi europei. In tutta Italia, da Nord a Sud, isole comprese, parchi storci, orti botanici, giardini tra i più belli del Paese, ma anche piccoli gioielli privati solitamente chiusi al pubblico, si animano con centinaia di eventi tra splendide fioriture.

Musei gratis Il ministero della cultura ha deciso da quest'anno di dare anche per il 2 giugno libero accesso ai musei, alle aree e ai parchi archeologici e ai complessi monumentali di pertinenza statale (L'ELENCO). Sono inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee. Il ministro Sangiuliano ha infatti aggiunto all'iniziativa #domenicalmuseo altre tre date a libero accesso nei luoghi della cultura. Oltre al 2 giugno, le altre sono il 25 aprile e il 4 novembre.