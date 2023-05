I 10 parchi nazionali più popolari d'Italia

5/10 www.gransassolagapark.it

Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga conquista il quinto posto in classifica. La maggior parte della riserva naturale si trova nelle provincie di L’Aquila, Pescara e Teramo, in Abruzzo, estendendosi in misura minore anche in Lazio e nelle Marche. Qui si trova il Gran Sasso d'Italia, che con i suoi 2.912 metri è la montagna più alta degli Appennini.