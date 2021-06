Libri, la Festa della Repubblica spiegata ai bambini

Dodici libri per conoscere la nostra storia, il bene comune, l'educazione civica, la politica. Insomma, che cos'è la Repubblica, la nostra Repubblica. Cos'è il voto, la democrazia, le elezioni. Con il linguaggio semplice pensato per i bambini. Buona lettura!

Possono cambiare il mondo. Lo ha detto l'Onu, fissando gli obiettivi dell'agenza 2030 per migliorare entro quella data la vita del nostro pianeta. Per farlo servono loro, i bambini. Coloro che tra meno di 10 anni saranno giovani uomini e donne, consapevoli di ciò che serve per migliorare il mondo. (Possiamo cambiare il mondo, Rossella Kohler Ed. Mondadori).

Per scoprire, ad esempio, che un rifugiato è una persona. Una persona come te. (Cos'è un rifugiato?, Elise Gravel Ed. harperCollins).

Con la Festa della Repubblica alle porte, conviene scoprire chi siamo stati, chi ci ha preceduto, chi ha combattuto per la nostra libertà. Si raccontano i partigiani ai ragazzi che hanno scelto da che parte stare (Noi ragazzi della libertà, a cura di Gad Lerner e Laura Gnocchi Ed. Feltrinelli).

Da Garibaldi al Tricolore, dal ruole delle Donne a Costituzione, da Caporetto a Bicicletta parole che raccontano la nostra storia. (Le parole che hanno fatto l'Italia di Anna Pini Ed. Piemme). Insomma, la libertà (Di che colore è la libertà di Roberto Piumini Ed. MOndadori).

Qualche volta sono gli animali a spiegare ai bambini la democrazia (Nella foresta non si parla d'altro. Le elezioni degli animali di André Rodrigues, Larissa Ribeiro, Paula Desgualdo Ed. Terre di Mezzo).

Anche il voto non è scontato. Chi erano le suffragette? Quali diritti ci hanno regalato? (Voglio votare anch'io, di Valentina Cavallaro Ed. Il Battello a vapore).

Quando nel 1946 le donne sono chiamate a votare per la prima volta, Matilde dovrà aspettare anche un pò. Ma la democrazia ha ormai fatto il suo corso inarrestabile (Il primo voto di Matilde di Fulvia degl'Innocenti Ed. Settenove).

Chi c'è oltre i nostri confini? Chi comanda in Europa, qual è il ruolo dell'Unione Europea? (Cos'è per te l'Europa?, di Virginia Volpi Ed. Feltrinelli).

E poi saper decidere cosa è giusto e cosa sbagliato. Da che parte stare della storia per cambiarla anche se non sempre e non per tutti (Giusto o sbagliato?, di Chiara Valentina Segré e Marco Annoni Ed. Lapis).

Chi è giusto e chi è sbagliato. Chi è uguale a te e chi è diverso? Come Angelina, che scopre che ognuno dei suoi compagni è unico e che ognuno ha qualcosa di simile a lei (Il primo giorno, di Jacqueline Woodson Ed. Nord-Sud). Anche quando non si è né bianchi, né neri. Nè tunisini né italiani. Nè africani né europei. Né arabi né occidentali. Non si è niente di tutto questo, perchè si è tutto. (Il mio migliore amico è fascista, di Tokoua Ben Mohamed Ed. Rizzoli).

Insomma, imparare cos'è la politica, o almeno come dovrebbe funzionare (La politica in pillole di Alex Frith, Rosie Hore, Luie Stovell Ed. Usborne).

A 30anni dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, i più piccoli non possono non consocere i propri diritti. Per educare alla consapevolezza che la voce di ogni bambino va ascoltata (Dalla parte dei bambini, Aavv Ed. Il Battello a Vapore).