Festa della Repubblica, cosa fare in Veneto: 7 eventi da non perdere

Diversi gli eventi in giro per il Veneto in programma venerdì 2 giugno, nel giorno dedicato alla Festa della Repubblica. (COSA FARE A NAPOLI - LE MOSTRE - FESTA DELLA REPUBBLICA)

Gli eventi

Festa della Ciliegia di Marostica, Vicenza

Chiude il 2 giugno la Festa della Ciliegia di Marostica, in provincia di Vicenza. Città nota in tutto il mondo per la partita a scacchi con personaggi viventi, ma è anche conosciuta per la produzione della Ciliegia di Marostica, prodotto a indicazione geografica protetta. Durante la manifestazione saranno presenti stand di prodotti tipici locali e artigianali, e sono coinvolte anche le aziende agricole del territorio.

Festa dei Popoli a Thiene, Vicenza

Fino al 10 giugno a Thiene, in provincia di Vicenza, c'è la Festa dei Popoli: appuntamento ricco di colori, suoni e sapori. Un'opportunità per godere delle diversità di ognuno e per maturare accoglienza e scambio. La prima Festa dei Popoli di Thiene nasce nel 1999, promossa dai Missionari Comboniani e dai gruppi giovanili che li frequentavano.

Mostra dei Vini di Collina a San Pietro di Feletto, Treviso

Fino all'11 giugno c'è la mostra di vini di Collina a San Pietro di Feletto, in provincia di Treviso. Il 2 giugno è in programma alle ore 10 la partenza delle auto storiche , "La classe senza tempo", e alle 11 l'apertura della sala degustazione.

Concerto al Teatro La Fenice, Venezia

Il 2 a Venezia è in programma, al Teatro La Fenice, un concerto straordinario offerto alla cittadinanza. Un appuntamento, da non perdere, che inizierà alle ore 17. L'ammainabandiera nelle due piazze, alle ore 18.30, con gli onori resi dal Picchetto militare, concluderà la giornata.