A Milano Palazzo Pirelli illuminato in segno di solidarietà



"Un doveroso momento di riflessione che deve servire anche per continuare ad alimentare l'attenzione verso le popolazioni colpite dall'alluvione. Per questo, Regione Lombardia, nel giorno in cui è stato proclamato il lutto nazionale (24 maggio), ha deciso, con un'azione simbolica, di illuminare la sede di Palazzo Pirelli con la scritta 'Forza E-R'". Lo ha comunicato ieri il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Solidarietà, è questa, più di ogni altra, la parola d'ordine per mantenere forte il sostegno comune verso chi, in Emilia-Romagna, è in forte difficoltà. E la decisione di 'accendere' questa sera Palazzo Pirelli va proprio in questa direzione". (FOTO ANSA)