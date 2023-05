7/10 ©Ansa

Al termine della conferenza stampa, mentre la premier Meloni è rientrata a Roma per un nuovo Consiglio dei ministri sull’emergenza, la presidente della Commissione Ue si è recata a Cesena per visitare la città colpita dall'alluvione del Savio: “Sono molto impressionata. Sono venuta qui per dire 'Tin bota', questo è per me molto importante”, ha detto