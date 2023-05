1/4 ©Ansa

ll maltempo che ha colpito tutta Italia in questi giorni non ha risparmiato anche la Lombardia, ieri sera al centro di diversi episodi temporaleschi, e in particolare la zona di Brescia. Molti disagi per i cittadini, con oltre 50 chiamate ricevute dai vigili del fuoco in poche ore





Emilia-Romagna allerta rossa, oggi prevista visita von der Leyen