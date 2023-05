Maltempo Avellino, bomba d'acqua e allagamenti a Forino: un morto

Un uomo è stato travolto dalla sua vettura, parcheggiata in pendenza, mentre cercava di recuperarla in un terreno invaso dall'acqua. Particolarmente colpita la frazione Celzi dove si sono verificati forti allagamenti

Una persona è morta nell’Avellinese in seguito a una bomba d’acqua che si è abbattuta nel primo pomeriggio di giovedì, causando disagi ed allagamenti nella frazione Celzi di Forino e in altri comuni vicini. L'uomo sarebbe stato travolto dalla sua vettura, parcheggiata in pendenza, mentre cercava di recuperarla in un terreno invaso dall'acqua. L'uomo, 45 anni, di Contrada, stava lavorando in un castagneto.