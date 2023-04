In questo mese verrà aperta o prorogata la selezione per entrare nel settore pubblico, alla ricerca di 9mila persone da inserire nella Pubblica Amministrazione: è infatti possibile fare domanda per entrare nell’Esercito oppure lavorare per le Asl, gli enti locali o anche per il Ministero degli Esteri. Tra i bandi aperti, anche uno rivolto ai ragazzi che vogliono entrare in una delle scuole militari italiane