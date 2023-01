2/11 ©Ansa

AGENZIA DELLE ENTRATE – Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è già stato pubblicato il programma per le assunzioni del primo semestre 2023. Ci sarà ad esempio un concorso per 60 assistenti informatici ict (seconda area F3). Per accedere è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado. In arrivo anche un concorso per il reclutamento di 1.644 funzionari di diverso tipo

