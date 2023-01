Pagamenti Inps gennaio 2023: le date da segnare sul calendario

2/6 ©IPA/Fotogramma

L’1 gennaio è il giorno del pagamento delle pensioni. Essendo un festivo, il pagamento in contanti delle pensioni partirà da lunedì 2 gennaio 2023 per le lettere dalla A alla B, cui seguiranno le lettere dalla C alla D per il giorno martedì 3 gennaio e così via

Pensioni, cambia ancora la rivalutazione degli assegni: ecco le percentuali per le 6 fasce