Inps, sbloccati 4.300 posti: approvate le graduatorie del concorso

Economia

Bonus 200 e 150 euro, Inps riaccoglie domande respinte: cosa sapere

L’Istituto di previdenza sociale ha incluso tra i beneficiari del contributo varato dall’ex governo Draghi anche alcune categorie che si erano viste respingere la domanda, in quanto non formalmente iscritte alla Gestione separata: adesso basterà dimostrare di aver ricevuto un pagamento per vedersi riconoscere la richiesta

Una buona notizia per chi si è visto respingere la richiesta dei bonus di 200 e 150 euro introdotti nei mesi scorsi dai vari decreti Aiuti: l’Inps, valutando quanto effettivamente previsto dalla normativa, ha allargato la platea dei beneficiari aggiungendo anche i collaboratori, i dottorandi di ricerca e gli assegnisti che non sono formalmente iscritti alla Gestione separata

RISORSE IN ARRIVO – Dopo essere stati all’inizio esclusi, e quindi essersi visti la domanda respinta, anche questi adesso riceveranno i soldi stanziati dall'ex governo Draghi per far fronte al caro energia. Ne ha dato notizia l’Inps, con il messaggio n. 635 del 2023, facendo chiarezza anche su cosa bisogna fare per avere diritto ai suddetti bonus laddove in passato la domanda fosse stata respinta