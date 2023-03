1/10 ©IPA/Fotogramma

C’è tempo fino al 6 aprile per iscriversi al nuovo bando indetto dall’Associazione per la sussidiarietà e modernizzazione degli enti locali (ASMEL) ed entrare nella graduatoria degli idonei per l’assunzione di profili professionali, di cui si serviranno oltre 400 tra Comuni e altri enti locali sparsi in tutta Italia. Chi sarà incluso nella lista ci resterà per tre anni (o comunque fino all’assunzione a tempo indeterminato): le graduatorie ASMEL vengono infatti aggiornate a cadenza triennale

Concorsi pubblici, i bandi in scadenza a marzo 2023