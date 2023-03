2/9 ©Ansa

ISTRUZIONE E RICERCA - Scade il 6 marzo l’avviso del Ministero dell’istruzione e del merito per il reclutamento di personale da immettere nei ruoli di assistenti di lingua italiana all’estero, per l’anno scolastico 2023/2024, presso le istituzioni scolastiche di alcuni Stati esteri. A titolo indicativo, il Ministero fa sapere che le disponibilità assicurate per il precedente avviso erano così suddivise: 35 posti in Austria, tre posti in Belgio, 197 in Francia, 22 in Germania, otto in Irlanda, due in Regno Unito e 23 in Spagna

