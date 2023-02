Il ministro, in un’intervista a Il Messaggero, in merito all’incontro con i sindacati del 3 marzo – nel corso del quale i rappresentanti del lavoro con grande probabilità chiederanno fondi per i contratti scaduti – spiega: “Con la prossima legge di Bilancio verificheremo gli spazi che ci sono. Che però, va detto con franchezza, al momento appaiono stretti”