La leva retributiva nella Pubblica amministrazione è importante. A dirlo è il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, intervistato da Sky TG24, dove si è detto "d'accordo" sul fatto che uno stipendio di 1.500 euro al mese per un professore sia basso, come aveva evidenziato il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. Zangrillo ha sottolineato la necessità di "lavorare sul concetto di merito" e ha ricordato la ripartenza delle assunzioni nella Pubblica amministrazione. "È cruciale per migliorare la performance", ha detto, "mostrarla come una organizzazione attrattiva, soprattutto per le nuove generazioni. Un brillante laureato dovrebbe voler entrare perché si propongono percorsi professionali motivanti".

"Occorre valorizzare il merito"

"Non è sufficiente lavorare sulla retribuzione di base, nel pubblico impiego dobbiamo valorizzare il merito", ha quindi ribadito Zangrillo. "Se ambiamo a competenze adeguate dobbiamo essere attrattivi anche da quel punto di vista. Dobbiamo premiare le persone con performance eccellenti". E ancora: "C'è stata la piena rivisitazione delle procedure concorsuali. Da gennaio 2023 i ministeri potranno indire i concorsi solo tramite Inpa, da maggio 2023 questa modalità sarà obbligatoria per tutta la pubblica amministrazione. Si accorceranno i tempi e si finalizzeranno le procedure sempre di più sulla necessità di reperire le competenze che servono per rendere l'amministrazione sempre più innovativa".

"Lo Spid è un esempio virtuoso"

"I dipendenti dell'amministrazione pubblica li ascolto ed effettivamente il lamento è che ci sono salari non adeguati a logiche mercato: il mio impegno sarà rivolto anche al tema retributivo", ha sintetizzato Zangrillo. In conclusione, il ministro ha ribadito l'importanza dello Spid. "Per me - ha detto - è esempio virtuoso di come uno strumento innovativo consente di avvicinare la Pa ai cittadini. Lo hanno 33 milioni di italiani, va valorizzato".