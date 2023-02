6/13 ©IPA/Fotogramma

Tra le condizioni da rispettare per poter partecipare al concorso ci sono: il possesso di una laurea in Giurisprudenza, non aver subito condanna per un reato non colposo, aver svolto il praticantato di 18 mesi e non esser stati dichiarati inidonei in cinque precedenti concorsi