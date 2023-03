3/8 ©Ansa

3 MARZO - Fridays For Future ha lanciato per venerdì 3 marzo un nuovo sciopero globale per il clima in tutto il mondo. "La crisi climatica è arrivata nelle nostre città, dobbiamo gridare nelle piazze di tutto il mondo che l'azione per la giustizia climatica non è rimandabile", dice il movimento di Greta Thunberg in un comunicato, lanciando lo slogan "la nostra rabbia è energia rinnovabile"

Greta Thunberg, chi è la giovane attivista e per cosa si batte