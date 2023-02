Francia, nuovo sciopero contro riforma pensioni del governo Macron

Il governo vuole l'innalzamento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni. I sindacati hanno organizzato oggi la quinta giornata di mobilitazione in vista della manifestazione del 7 marzo in cui prevedono di "bloccare il Paese". In parlamento ostruzionismo e insulti impediscono la discussione

In attesa di "bloccare la Francia" dal 7 marzo, i sindacati hanno organizzato per oggi la quinta giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni per mantenere la pressione sui deputati. Nell'Assemblea Nazionale, intanto, la discussione sul cruciale articolo 7 della riforma, quello che aumenta da 62 anni a 64 l'età pensionabile, non è neppure cominciata per le migliaia di emendamenti presentati dalle opposizioni e per il clima infuocato che si è creato negli ultimi giorni.