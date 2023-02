"Con l’entrata in vigore del Trattato del Quirinale, Francia e Italia sono ancora più unite, in Europa e nel mondo, per difendere e promuovere i valori fondanti delle nostre società: la pace, la libertà, i diritti umani, un progresso economico e sociale sostenibile, nel rispetto dell’ambiente naturale del pianeta”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’entrata in vigore del Trattato del Quirinale.