"Si è chiuso il sipario ma è finito il primo atto", ha detto don Walter Insero celebrando i funerali solenni di Maurizio Costanzo. In prima fila, Maria De Filippi, entrata in chiesa tenuta per mano dal figlio Gabriele. Accanto a lei, Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset, rappresentata in chiesa da tutto lo stato maggiore, dal presidente Fedele Confalonieri ad Alessandro Salem, Mauro Crippa, Giorgio Restelli. Accanto all'altare, a sinistra, un grande corona di rose rosse con la scritta "Maria". (Nella foto Eleonora Daniele e Gabriel Garko)

