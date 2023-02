La Roma di Maurizio Costanzo, un viaggio nei suoi luoghi del cuore

ORDINARI LUOGHI DI UNA STRAORDINARIA CARRIERA

approfondimento

Maurizio Costanzo e il cinema, tra sceneggiature, camei e una regia

Dalla redazione del quotidiano romano Paese Sera, frequentata come cronista negli anni Cinquanta, agli studi Rai che negli anni Sessanta hanno custodito in radio i versi del brano Se telefonando, musicato da Ennio Morricone e interpretato da Mina, e che negli anni Settanta hanno regalato alla televisione il primo talk show Bontà Loro, Costanzo ha segnato sulla mappa di Roma le innumerevoli tappe della sua lunga carriera. Dal settembre 1982, il Teatro Parioli ha ospitato nel Maurizio Costanzo Show un ventaglio di ospiti tra scrittori, giornalisti, politici, attori, comici, cantanti e soubrette perché, come ironizzava il giornalista, “io mi diverto a fare il talent scout”, e ha dato voce alle grandi battaglie civili, prima tra tutte quella anti-mafia perché “se Porta a Porta è la terza Camera del Parlamento, il Parioli può almeno candidarsi per essere la quarta?”. Proprio a causa dell’impegno sociale, il 14 maggio 1993 una Fiat Uno imbottita con novanta chilogrammi di tritolo è esplosa in Via Ruggero Fauro, nelle vicinanze del Teatro Parioli. L’attentato, commesso da alcuni mafiosi di Brancaccio per eliminare una volta per tutte le trasmissioni scomode a Cosa Nostra, ha intrecciato ancora una volta il lavoro di Costanzo e le strade di Roma: “Mi risulta dai magistrati di Firenze che Messina Denaro sia venuto al Teatro Parioli durante il Maurizio Costanzo Show per vedere se si poteva fare lì l’attentato, sarebbe stata una strage. Hanno deciso di farlo quando uscivo dal Parioli” ha raccontato a RadioDue. Coinvolta nell'episodio anche Maria De Filippi, l’amore vero incontrato tra i canali di Venezia nel 1989 e sposato nel Comune di Roma nel 1995. Anche altri luoghi di cultura della capitale hanno conosciuto Costanzo, dal 2007 successore di Gigi Proietti nella direzione artistica del Teatro Brancaccio e dal 1995 al 2009 professore di Teoria e Tecnica del linguaggio radiotelevisivo per la facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università Sapienza. Nelle sale cinematografiche Costanzo conserva invece un legame indissolubile con Una giornata particolare, la pellicola da lui sceneggiata insieme a Ruggero Maccari e diretta nel 1977 da Ettore Scola, che nel blocco residenziale di Palazzo Federici, nella zona di Piazza Bologna, scivola durante l'epoca fascista nel fugace incontro tra le solitudini della casalinga Antonietta (interpretata da Sophia Loren) e dell’ex-radiocronista omosessuale Gabriele (interpretato da Marcello Mastroianni).