Maurizio Costanzo e Se telefonando, la storia e il testo della canzone

Sono una decina, circa, le parole di Maurizio Costanzo , morto oggi all'età di 84 anni , che sono diventate canzoni. Ha firmato, tra gli altri, per Alex Britti, Mino Reitano, Ombretta Colli e Andrea Bocelli ma il suo capolavoro (in condivisione testuale con Ghigo De Chiara), musicato dal maestro Ennio Morricone , si chiama Se Telefonando . La voce che lo ha reso un brano immortale è quella di Mina . Era il 1966. Prima di questo capolavoro era stato autore, insieme a Giuseppe Bentivoglio di Fantastica. Ma se già il 1966 ci sembra oggi remoto, il 1958 è un'altra epoca e un altro mondo. Le musiche furono composte da Cinico Angelini, storico maestro dei primi Festival di Sanremo ( GUARDA LO SPECIALE ) , e le voci furono quelle di Johnny Dorelli, Natalino Otto, Gino Latilla e Fred Buscaglione. L'ultima è del 2012, si intitola Da Quando mi hai Lasciata e fu affidata a Marcella Bella .

SE TELEFONANDO, IL TESTO



Lo stupore della notte

spalancata sul mar

ci sorprese che eravamo sconosciuti

io e te.

Poi nel buio le tue mani

d'improvviso sulle mie,

è cresciuto troppo in fretta

questo nostro amor.

Se telefonando

io potessi dirti addio

ti chiamerei.

Se io rivedendoti

fossi certa che non soffri

ti rivedrei.

Se guardandoti negli occhi

sapessi dirti basta

ti guarderei.

Ma non so spiegarti

che il nostro amore appena nato

è già finito.

Se telefonando

io volessi dirti addio

ti chiamerei.

Se io rivedendoti

fossi certa che non soffri

ti rivedrei.

Se guardandoti negli occhi

sapessi dirti basta

ti guarderei.

Ma non so spiegarti

che il nostro amore appena nato

è già finito