Senza Costanzo cala il sipario, ci sentiamo senza talk e senza show

Dal teatro Parioli in Roma il Maurizio Costanzo Show. Lui che sale sul palco, due parole dette in camera e l’inizio: sipario. Questa sequenza, per anni, tutte le sere, per sempre. Fino a diventare il campanello di casa, la voce di un parente, un suono familiare, e del resto un'intera generazione è figlia sua. Si è spento, come si spegne la tv, lui che dell'abc della tv era la C, la C di Costanzo. Non è possibile, pensiamo adesso, anzi non è pottibile, togliendo la s, come tutti imitavano lui, con la voce, ma soprattutto nel modo che ha inventato di fare tv, lì si che tutti gli dobbiamo qualcosa.

Un gigante, un giornalista, giocoliere della tv sornione e goloso, romano che se ne va nel giorno in cui vent'anni fa se ne è andato Albertone, lui un po' Sordi, un po' Flaiano, ha unito alto e basso, è stato il salotto, è stato il teatro, è stato i suoi baffi. 4480 puntate di Costanzo Show, gli anni in cui il Parioli era la Tv, avere un biglietto per andarlo a vedere una specie di status symbol, la tv un apostrofo rosa tra le parole consigli per gli acquisti. Lui che sale sul palco, l'inchino con Bracardi, lui che da del tu a Silvio, lui chinato sulla cartellina mentre Carmelo Bene fa infuriare la platea, lui boni, state boni. Lui che ha lanciato tutti, il comico seduto a destra, il personaggio strano, la diva della tv, lui che gira per il palco con lo sgabello appresso, sipario, e poi i politici, gli uno contro tutti, la P2, Se telefonando, una giornata particolare, Orazio, il sax, via Fauro, la mafia, la domenica pomeriggio, la seconda serata che non esiste più, Maria.

Costanzo ha inventato il talk, show è diventato una parte stessa del nome, oggi ci sentiamo senza talk, senza show, senza lui. Ma forse è come quando registrava lo speciale di capodanno: forse da gran signore della tv, la morte, oggi, l'ha solo registrata.