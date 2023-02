3/19 ©Ansa

Tra i presenti anche l’ex presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che ha sottolineato “l'impegno civile per Roma” di Costanzo. "Nella mia vicenda politica lui è sempre stato distante, autonomo come doveva essere - ha aggiunto - ma al tempo stesso presente per dare un consiglio. Sono convinto lo facesse per il suo amore per Roma, una città a cui ha dato tanto da uomo curioso e creativo"

La Roma di Maurizio Costanzo, un viaggio nei suoi luoghi del cuore