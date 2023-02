4/10 ©Ansa

La formula delle esequie solenni è prevista in caso di eventi luttuosi che colpiscano in modo particolare la coscienza comune. E non si può dire che Costanzo, con il sorriso ironico e bonario nascosto dietro i baffi, il salotto del suo show in cui ha raccontato lo spettacolo, la cultura, la cronaca, la società, ospitando Nobel, musicisti, scrittori, persone comuni, testimoni degli eventi più importanti, non sia entrato nelle case di tutti gli italiani.

