Positivi ancora in calo in Italia nella settimana 27 gennaio-2 febbraio, ma torna a salire il numero dei decessi. Secondo il bollettino settimanale del ministero della Salute, negli ultimi sette giorni si sono registrati 33.042 nuovi casi positivi con una variazione di -13,4% rispetto alla settimana precedente. I deceduti sono stati 439, il 27,2% in più rispetto ai 345 di 7 giorni prima. Le autorità sanitarie del China Center for Disease Control (Cdc), hanno fatto sapere che il numero dei decessi nelle cliniche e dei ricoveri per Covid continua a registrare un trend "al ribasso", dopo che un'ondata di contagi ha colpito il Paese nelle ultime settimane. Pechino riprenderà da lunedì 6 febbraio i viaggi transfrontalieri senza limitazioni con le sue regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao per la prima volta in tre anni.

