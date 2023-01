Prosegue la discesa del virus in Italia e, superato il passaggio "a rischio" delle feste natalizie, pare stabilizzarsi e rafforzarsi il percorso verso il basso delle curve Covid, da quella dei contagi fino a quella delle vittime. n Italia, nella settimana dal 13 al 19 gennaio, si sono registratinuovi casi di, in calo del 38,3% rispetto alla settimana precedente (quando erano 84.076). Sono statii decessi in 7 giorni, in calo del 14,1% rispetto alla settimana precedente (quando erano 576). Sono i dati del bollettino settimanale del ministero della Salute che fotografano l'andamento della situazione epidemiologica nel nostro Paese. Tasso di positività alcon una variazione di 3,4 punti percentuali in meno rispetto alla settimana precedente (quando era all'11%). L'ultimo monitoraggio settimanalesegnala un'incidenza dei casi di Covid ancora in discesa, 88 casi ogni 100.000 abitanti. L'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,89, in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando era 0,91 e sotto la soglia epidemica. Il tasso di occupazione inè in calo al 2,3%. Scende anche il tasso di occupazione in aree mediche, ora al 7,9%. Nessuna regione a rischio alto. In Italia, spiega uno studio dell'Iss, il 10 gennaio scorso laaveva una prevalenza stimata al 100%, con la sottovariante BA.5 largamente predominante e una quota di ricombinanti omicron/omicron pari al 3,6%. Sono 12 i casi di Kraken rilevati. Come in altri Paesi europei aumentano i sequenziamenti del sotto-lignaggio CH.1.1 nota come Orthrus.