Cina ammette quasi 13.000 decessi tra 13 e 19 gennaio

Le autorità sanitarie cinesi hanno annunciato un totale di 12.658

decessi legati al Covid negli ospedali tra il 13 e il 19 gennaio. Cosi' il bilancio ufficiale sale a 72.596 morti dall'8 dicembre, quando le autorità hanno iniziato a smantellare la politica 'zero Covid'. Tra questi quasi 13.000 decessi, il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) distingue tra 681 decessi causati direttamente dal Covid e 11.977 casi in cui hanno giocato un ruolo anche altre patologie sottostanti. L'ultimo aggiornamento dell'istituto riporta piu' di 470.000 ricoveri per Coronavirus a livello nazionale, di cui circa 52.000 in condizioni gravi. Dalla fine di dicembre, la Cina è passata da bollettini giornalieri sulle infezioni e sui decessi a bollettini settimanali, in parte perché la fine dei test di routine con la Pcr per il pubblico ha impedito di seguire con precisione la diffusione del virus.