"Abbiamo approvato il vaccino proteico di Sanofi che può essere usato come booster. Lo abbiamo approvato ieri, dopo l'Ema. Sarà presto disponibile, sono in corso le comunicazioni ufficiali con il ministero in parallelo con i tempi di consegna". Lo ha dichiarato Nicola Magrini, direttore generale Aifa. Siamo in una fase "endemica del Covid" e "per tornare alla normalità dobbiamo avere le stesse accortezze che avevamo prima per l'influenza". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci