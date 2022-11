Covid, Iss: risalgono incidenza e Rt

Salute e Benessere

Covid, ipotesi stop tamponi dopo quarantena per asintomatici

Il ministro della Salute Orazio Schillaci fa sapere che si pensa di eliminare “eventualmente” il tampone finale, almeno per chi non ha sintomi. Lo Spallanzani di Roma negli scorsi giorni ha inviato un parere al ministero, dove si raccomanda di interrompere il periodo a casa dopo cinque giorni anche per chi è senza febbre da 24 ore, usando però “prudenza”

Si va verso un nuovo cambio di regole per la quarantena dei positivi al Covid-19. L’idea, ha spiegato il ministro della Salute Orazio Schillaci a margine di un evento sulle vaccinazioni al Ministero della Salute, è quello di eliminare “eventualmente anche il tampone finale”, almeno per chi è asintomatico. Negli scorsi giorni, intanto, l’Istituto Spallanzani di Roma ha inviato al governo un parere con alcune raccomandazioni che potrebbero essere a parametro per la nuova disciplina della quarantena

IL PARERE DELLO SPALLANZANI - Lo Spallanzani raccomanda un periodo di isolamento di cinque giorni per gli asintomatici e per chi – positivo – presenta soltanto sintomi lievi, senza febbre. Per questi ultimi si chiederebbe però l'accortezza però di usare la mascherina se non ci si è negativizzati dopo il quinto giorno. L’Istituto precisa subito che si tratta di raccomandazioni e non imposizioni, perché questo "è il momento della responsabilità”