"Siamo in una fase di "endemica del Covid" e "per tornare alla normalità dobbiamo avere le stesse accortezze che avevamo prima per l'influenza". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, ospite alla puntata di Porta a porta su Rai Uno. "Quando si stava male con l'influenza - ha aggiunto - appena i sintomi finivano si rientrava a lavoro. Oggi siamo ancora più responsabilizzati in questo e usiamo la mascherina quando siamo in presenza di persone più fragili". E si va verso un nuovo cambio di regole per la quarantena dei positivi al Covid-19. "I pazienti asintomatici positivi al Covid, dopo 4 o 5 giorni, credo si possano far tornare all'attività normale. Anche chi ha una sintomatologia lieve può tornare prima, dopo almeno 24 ore di assenza di febbre, magari con qualche precauzione come la mascherina, per proteggere i più fragili", ha spiegato il ministro.