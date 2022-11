Aiutare il rilancio della quarta dose. Questo il tema centrale secondo Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di ricerce farmacologiche "Mario Negri" . ''Sars-CoV-2 è ancora tra noi e c'è una questione urgente da affrontare: recuperare terreno sulla quarta dose di vaccino. Per questo contiamo su medici, infermieri e farmacisti'', ha spiegato. ''Per cominciare la quarta dose è stata somministrata a poco più del 24% delle categorie che ne possono trarre maggiormente vantaggio (over 60, operatori sanitari, ospiti delle Rsa, donne in gravidanza e persone fragili dai 12 anni in su)", aggiunge. "Nell'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità si legge che, negli over 80, il rischio di morire per chi non è vaccinato è dieci volte superiore rispetto a chi ha ricevuto la quarta dose (che ha un'efficacia del 92% nel prevenire la malattia severa) da meno di 120 giorni. Un'altra considerazione: solo il 35% dei bambini tra 5 e 11 anni è stato vaccinato con ciclo completo". Secondo Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, "i numeri che abbiamo in questo momento ci indicano che la situazione epidemiologica, pur connotata ancora da circolazione virale, è sotto controllo; i dati dell'ultima settimana ci indicano in particolare che l'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive e nei posti di area medica è al 2% e al 10% rispettivamente e tutto questo l'abbiamo ottenuto, e va rimarcato a tinte chiarissime, grazie alle vaccinazioni".