Diventano un caso le parole del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato sull'efficacia dei vaccini. Il sottosegretario precisa che "sono armi preziose contro il Covid, le mie parole decontestualizzate e oggetto di facili strumentalizzazioni". "I vaccini sono fondamentali - commenta il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, Filippo Anelli -: secondo i calcoli effettuati dall'Iss, la campagna vaccinale ha evitato morti in Italia". Per Enrico Letta, "Gemmato non può rimanere in carica". Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, sta intanto "lavorando anche sulla quarantena per far sì che soprattutto i pazienti asintomatici positivi possano rientrare prima. Eventualmente eliminando anche il tampone finale".