Sono 166.824 i casi Covid in Italia registrati nell'ultima settimana, con 496 decessi. In sette giorni è sceso anche il numero dei malati attuali: da 484.241 a 425.111, 59.130 in meno. In discesa anche i ricoveri ordinari, 277 in meno (la scorsa settimana -144), per un totale che scende a 6.604. Tornano ad aumentare invece le terapie intensive, 15 in più (la scorsa settimana -19), che salgono a 238 totali ( IL BOLLETTINO ) Risulta ancora in diminuzione l'incidenza dei casi di Covid-19 in Italia e l'indice di trasmissibilità Rt. L'incidenza settimanale a livello nazionale è pari a 283 casi ogni 100.000 abitanti, contro 374 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente. L'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è pari a 0,95 (range 0,86-1,10), in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando aveva raggiunto il valore di 1,11 e inferiore al valore soglia. Lo ha segnalato il monitoraggio settimanale Iss - Ministero della Salute sull'andamento del Covid-19